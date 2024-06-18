На Украине заявили, что Россия заглатывает Украину по кускам

Россия продолжит "заглатывать по кускам" территорию Украины, пока Киев будет отказываться от переговоров. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко.

Он считает, что такая политика эффективна: Москва "откусывает кусок" и после этого предлагает новый вариант мира на своих условиях. Но Киев не идет на переговоры, поэтому российские власти "делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок".

"Я думаю, что именно эта политика мелких шагов достаточно эффективна с точки зрения РФ", - цитирует Бондаренко ТАСС.



Политолог отметил, что Россия таким способом уже решила для себя стратегический вопрос на земле, пробив сухопутный коридор в Крым.

Также он считает, что конференция в Швейцарии нужна была для того, чтобы предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому мандат на отмену указа о запрете вести переговоры с Россией.

Напомним, Россия ранее неоднократно заявляла о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта.

14 июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Должен быть закреплен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Также Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО.