Столицу Северной Кореи украсили российскими флагами в честь визита Путина

На улицах столицы Северной Кореи в Пхеньяне, в ожидании государственного визита президента России Владимира Путина, появились российские флаги. Об этом во вторник, 18 июня, сообщило ТАСС.

На дорогах города видны также северокорейские флаги. Вывески появились на зданиях и столбах вдоль основных дорог от аэропорта до центра города. Кроме того, несколько небоскребов украсили национальными флагами. В аэропорту главу государства встретили с приветственными речами.

— Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность. Да здравствует нерушимая Дружба и сплоченность между народами двух стран — Кореи и России, — следует из текста речей.



В аэропорту в этот день всех российских гостей встречали аналогичными приветствиями. На некоторых участках дороги власти Пхеньяна вывесили портреты Путина, сообщило ТАСС.

18 июня глава государства подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой.

В этот же день в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована статья президента России. В ней лидер страны сообщил, что отношения между двумя государствами складываются в рамках дружбы и добрососедства. Диалог КНДР и РФ основан на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Путин добавил, что корейский и российский народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма.