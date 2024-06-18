Партия Ле Пен удалила с сайта призыв углубить отношения с Россией

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» перед выборами удалила с сайта часть предложений по оборонной политике, в том числе призыв углубить дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает Politico.

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Удаленные предложения были сделаны во время президентской кампании Ле Пен в 2022 году, когда ее партия выпустила 17 тематических документов. В них излагались предложения по всем направлениям политики. Хотя 16 документов остаются в сети, сейчас тот, что посвящен защите, уже удален с сайта.

В данном документе «Национальное объединение» выступало за дистанцирование от Вашингтона и акцентировало на взаимодействии с Москвой. В партии подчеркивали, что Вашингтон «не всегда ведет себя как союзник Франции», и предлагали искать «альянс с Россией по определенным вопросам, таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом». Кроме того, партия Ле Пен предлагала остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из единого военного командования НАТО.

Ранее результаты опроса Ifop показали, что за «Национальное объединение» намерены голосовать 35 процентов французов, в то время как за правящую коалицию президента Франции Эммануэля Макрона планируют отдать голос только 19 процентов опрошенных.