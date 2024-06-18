Пока вы спали: внимание Японии к визиту Путина в КНДР и взрывы в Харькове

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Исламский мир хочет сотрудничать с РФ по космосу и науке

Представители исламского мира готовы начать сотрудничество с Россией в различных областях науки. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед аль-Малик рассказал об этом изданию в эксклюзивном интервью.

Он восхитился российской наукой и рассказал, что они очень хотят сотрудничать с Россией в научной сфере. Например, в области искусственного интеллекта, космических исследований, физики, математики и окружающей среды.

Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК

Главы европейских стран так и не договорились по поводу назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает ТАСС.

Причем до этого лидеры государств выслушали виденье фон дер Ляйен будущего ЕС. Тем не менее, вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС должны будут решить до конца этого месяца.

Япония следит за визитом Путина в КНДР

Японские власти собирают данные по поводу поездки президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека японского кабмина Ёсимаса Хаяси, пока страна не готова прокомментировать визит российского лидера в Северную Корею. Но при этом он также отметил, что «ситуация с региональной безопасностью вокруг Японии становится все более суровой».

Япония пока будет собирать данные по поводу поездки и анализировать их. А также сотрудничать по этому поводу с США и Южной Кореей.

В Харькове произошли взрывы

В Харькове одновременно произошли несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию украинского издания "Общественное".

Уточняется, что в момент серии взрывов, на территории области воздушная тревога не объявлялась.

Цивилева рассказала об особенностях психологического состояния ветеранов СВО

Заместитель министра обороны Анна Цивилева назвала число ветеранов СВО, которым поставили диагноз ПТСР. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) обнаружено у 20% бойцов, вернувшихся с СВО.

Она уточнила, что подобный диагноз требует серьезной и длительной терапии как у психиатра, так и у медицинского психолога на фоне приема медикаментозных препаратов.

При этом Цивлева также отметила, что психологическая поддержка необходима всем вернувшимся из зоны СВО.