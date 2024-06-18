Евросоюз заплатил Украине рекордную сумму за отходы

Европейский Союз закупил отходы пищевой промышленности на Украине в апреле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. На эти цели были выделены рекордные €86 млн. Относительно мартовских показателей сумма увеличилась на 27%.

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Уточняется, что в основном поставки состояли из жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении растительных жиров или масел. Речь идет о 71% от общего количества. Помимо этого, в поставки вошли твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, они составили 23%. Еще 3% пришлось на остатки от производства крахмала и другие продукты, пригодные для кормления животных.

Ранее Европейский союз учредил комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями средств, выделенных Украине. Она будет отчитываться Еврокомиссии. Работа нового органа не прекратится вплоть до 2028 года. Основной состав комиссии будет находиться в Брюсселе, при этом отдельное подразделение создадут в Киеве.

До этого заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что бюджет страны каждый год теряет миллиарды гривен из-за нелегального экспорта зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки. В качестве примера он привел предотвращение вывоза 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции.