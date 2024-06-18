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WP: два ключевых демократа решили одобрить крупную продажу вооружений Израилю

Два ключевых демократа в конгрессе США Грегори Микс и Бен Кардин согласились одобрить крупную продажу вооружений Израилю, в том числе 50 истребителей F-15.

Два ключевых демократа решили одобрить крупную продажу вооружений Израилю
© ТАСС

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, данное решение произошло на фоне давления со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что теперь госдепартамент может приступить к уведомлению конгресса об одобренной продаже.

Ранее в Bild заявили, что США скоро снимут ограничения на поставки оружия Израилю.

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