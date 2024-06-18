Словакия поддержит главного кандидата на пост генсека НАТО

Словакия согласилась поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает портал Euractiv.

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«После консультаций с обоими кандидатами, а также обсуждений с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и словацким правительством Словакия рассмотрит поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса», — заявил Пеллегрини.



По данным портала, первоначально государство выступало за назначение генсеком НАТО представителя какой-либо из стран Центральной или Восточной Европы. Под этот критерий подходит президент Румынии Клаус Йоханнис, также претендующий на пост. Тем не менее Словакия все же сделала выбор в пользу премьера Нидерландов, считающегося главным кандидатом на должность генсека.

Ранее сообщалось, что Рютте пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что в случае назначения генеральным секретарем НАТО разрешит Будапешту не участвовать в действиях в поддержку Киева.