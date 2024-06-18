Байден обсудил со Столтенбергом ситуацию на Украине и в ИТР
Президент США Джо Байден обсудил в понедельник на встрече в Белом доме с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил Белый дом по итогам беседы.
"Президент приветствовал шаги, предпринимаемые союзниками по НАТО для поддержки Украины и углубления партнерских отношений, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент Байден и генсек Столтенберг также обсудили значительный прогресс в области расходов на оборону, в том числе то, что рекордные 23 союзника доведут свои военные расходы до 2% ВВП, это более чем в два раза больше [стран] с момента вступления президента Байдена в должность", - отмечается в документе.