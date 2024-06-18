Байден обсудил со Столтенбергом ситуацию на Украине и в ИТР

Президент США Джо Байден обсудил в понедельник на встрече в Белом доме с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил Белый дом по итогам беседы.

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