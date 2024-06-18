Лидеры Евросоюза пока не договорились о кандидатуре главы Еврокомиссии

Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК
Главы стран и правительств ЕС не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после неформального ужина лидеров 27 стран сообщества.
При этом, политики выслушали фон дер Ляйен, поделившуюся своими мыслями о будущем Евросоюза.
Мишель добавил, что вопрос о назначении глав ЕК и Евросовета, а также внешнеполитической службы Евросоюза будет решен до конца июня. На прошедшей встрече не стояла цель принятия решения.
Вопрос назначения руководителей евроинститутов будет в центре внимания брюссельском саммита Евросоюза 27-28 июня.
7 марта фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии в Бухаресте.
Глава Еврокомиссии назначается решением лидеров ЕС на саммите сообщества и утверждается тайным голосованием в ЕП, по результатам которого кандидат должен набрать большинство голосов.
Ранее кандидат в ЕП сравнила антироссийские заявления главы ЕК со словами Гитлера.