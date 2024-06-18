Лидеры Евросоюза пока не договорились о кандидатуре главы Еврокомиссии

Главы стран и правительств ЕС не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после неформального ужина лидеров 27 стран сообщества.

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При этом, политики выслушали фон дер Ляйен, поделившуюся своими мыслями о будущем Евросоюза.

Мишель добавил, что вопрос о назначении глав ЕК и Евросовета, а также внешнеполитической службы Евросоюза будет решен до конца июня. На прошедшей встрече не стояла цель принятия решения.

Вопрос назначения руководителей евроинститутов будет в центре внимания брюссельском саммита Евросоюза 27-28 июня.

7 марта фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии в Бухаресте.

Глава Еврокомиссии назначается решением лидеров ЕС на саммите сообщества и утверждается тайным голосованием в ЕП, по результатам которого кандидат должен набрать большинство голосов.

Ранее кандидат в ЕП сравнила антироссийские заявления главы ЕК со словами Гитлера.