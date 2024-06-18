В США хотят получения оппозицией Белоруссии статуса постоянного наблюдателя при ООН

Американские сенаторы Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) направили в понедельник письмо постоянному представителю США при ООН Линде Томас-Гринфилд с просьбой работать над предоставлением оппозиции Белоруссии статуса постоянного наблюдателя при всемирной организации. Об этом сообщила газета Politico.

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"Поддержка заявки на получение статуса постоянного наблюдателя от белорусского демократического движения в ООН станет недвусмысленным сигналом о том, что правительство Белоруссии не выполнило своих обязательств по содействию созданию мирной, безопасной, демократической и процветающей среды для белорусского народа", - полагают Шахин и Уикер.



Постоянные наблюдатели при ООН могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации. Многие региональные и международные организации участвуют в качестве наблюдателей в работе Генассамблеи ООН и ее ежегодных сессий.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов и позже переехала в Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии проходили массовые акции протеста. В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте 2023 года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.