КНДР назвали Россию союзником по сдерживанию американских провокаций

Народ и правительство России активно поддерживают КНДР в ее усилиях по сдерживанию провокационных действий США. В Пхеньяне считают это большим подспорьем, говорится в редакционной статье газеты "Нодон синмун".

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"Российское правительство и народ активно поддерживают справедливое дело правительства и народа нашей республики. Демонстрируют твердую поддержку в отношении борьбы нашего народа, который противостоит с помощью грозных сил ядерного сдерживания безумным проискам по провокации войны со стороны США и их сателлитов, которые нацелены на наше государство", - указали журналисты.



Как отмечает газета, Россия также разоблачает на международной арене несправедливые и опасные действия враждебных по отношению к КНДР сил, которые нарушают международное право.

"Российский народ - смелый народ, который совсем не терпит несправедливости и горячо любит мир, справедливость и свое отечество", - пишет издание.



По мнению газеты, боевая солидарность с Россией оказывает "огромное воодушевляющее" действие на народ и правительство КНДР, которые вступили в борьбу за построение социалистической державы, обеспечение счастливой жизни населения и защиту достоинства государства. КНДР же в свою очередь полностью поддерживает "священную войну по защите суверенных прав" - специальную военную операцию на Украине.

"Сегодня российский народ поднялся на борьбу по защите регионального мира и безопасности страны против злобных провокаций и угроз враждебных сил, гордо демонстрируя стойкий характер потомков поколения победителей", - говорится в статье.



Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.