Венгрия выступила против фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Венгрия выступает против переназначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.

Он отметил, что Будапешт не против остальных кандидатов на высшие должности в Евросоюзе. Несмотря на это, по словам Боку, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не решил, к какой фракции страна должна примкнуть в Европарламенте: к «Европейским консерваторам и реформистам» или к крайне правой группе «Идентичность и демократия».

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС планируют договориться по основным кандидатурам на ключевые руководящие европейские должности на ближайшие пять лет, включая главу Еврокомиссии, на саммите в Брюсселе 27-28 июня.