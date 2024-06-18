Венгрия выступила против фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Венгрия выступила против кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает издание Politico.

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Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Главы 27 стран планировали «оказать политическую поддержку» ей во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе.

После ужина в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель раскрыл подробности обсуждения кандидатуры главы ЕК и подчеркнул, что лидеры ЕС пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.