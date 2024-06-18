СМИ: досрочные выборы во Франции могут подорвать поддержку Украины

В Европе опасаются, что досрочные выборы во Франции могут подорвать поддержку Украины.

Как пишет Bloomberg, опасения некоторых европейских стран связаны с тем, что выборы, которые президент Франции Эммануэль Макрон назначил в этом месяце, могут сказаться на его роли как одного из главных сторонников Киева.

Кроме того, есть опасения, что это может подорвать его инициативу отправить военных инструкторов на Украину.

Агентство также пишет, что появляются сомнения по поводу увеличения расходов ЕС на оборону за счёт коллективного финансирования.

«Политическая нестабильность во Франции вызывает обеспокоенность в некоторых столицах Евросоюза», — пишет Bloomberg.



Как писало агентство ранее, заявление Макрона о роспуске парламента и проведении досрочных выборов вызвало гнев в его партии «Возрождение».