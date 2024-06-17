США возобновят поставки оружия Израилю

Соединенные Штаты намереваются в ближнесрочной перспективе снять ограничения на поставки вооружений и военной техники Израилю. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском» со ссылкой на источники.

По данным портала, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова начать поставки оружия для ЦАХАЛ и увеличить их объем.

Источник пояснил, что Блинкен не проигнорировал просьбу и сообщил израильской стороне, что Вашингтон в июне снимет ограничения и поставит партнерам новые системы вооружений.

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Ранее США приостановили поставки авиационных бомб и артиллерийских снарядов Израилю на фоне масштабных митингов сторонников Палестины и давления со стороны мирового сообщества.