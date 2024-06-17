Американский журналист заявил о сдвиге в мировом порядке

За три года в мировом порядке произошел «монументальный сдвиг». Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис, передает «РИА Новости».

Он отметил, что временами ему кажется, что он «живет в кошмарном сне».

«Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю?» — задался вопросом Моррис.



По его словам, только на этой неделе произошло несколько масштабных событий, которые мировые СМИ проигнорировали. В частности, журналист указал на создание группой БРИКС новой платежной системы, бросающей вызов статусу доллара в мире, и окончание соглашения между США и Саудовской Аравией об экспорте нефти в долларах.