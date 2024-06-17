Столтенберг назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Украины к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности страны. Его слова приводит РИА Новости.

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Столтенберг также исключил продолжение конфликта с Россией при вступлении Украины в НАТО.

«Когда военные действия на Украине закончатся, нам будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта», — уточнил он.



По мнению главы альянса, для этого потребуется сформировать «будущие вооруженные силы Украины», которые сдержат потенциальную агрессию со стороны Москвы.

«Оптимальные гарантии — это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство в НАТО будет означать, что война действительно закончилась», — заключил он.



Ранее Столтенберг заявил, что среди членов альянса нет консенсуса по вступлению Украины. Он подчеркнул, что для присоединения страны к блоку необходимо увериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».