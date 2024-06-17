В Белом доме высказались о видео инцидентов с замершим Байденом

Видеоролики, на кадрах которых президент США Джо Байден падает, неестественно себя ведет, внезапно застывает, являются всего лишь «дешевыми фейками», заявила на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее мнению, все эти материалы делаются недобросовестно. Она добавила, что видео этого типа сторонники и сотрудники американского лидера неоднократно разоблачали.

Жан-Пьер предположила, что ролики создаются специалистами «отчаявшихся республиканцев».

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Напомним, что в июне Байден как минимум трижды попадал в сложные ситуации. В частности, на днях действующий глава государства буквально застыл на месте и экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить его со сцены.

Во время концерта в честь Дня освобождения рабов (10 июня) Байден замер и даже почти не моргал, в то время как остальные гости активно двигались под музыку.

В ходе встречи «Большой семерки» 13 июня президент задумчиво отошел от основной группы политиков. Его вернула к коллегам премьер-министр Италии Джорджа Мелони.