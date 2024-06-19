CNN: в НАТО не знают, что обещать Украине

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) разошлись во мнении по поводу того, как должна звучать формулировка о вступлении Украины в альянс на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

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По информации источника, некоторые страны Европы призывают к решительной поддержке вступления Киева в НАТО, но не все члены НАТО готовы «зайти так далеко». США предлагают только «мост» в НАТО, а не стопроцентное вступление в Североатлантический альянс.

«Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и медлительностью администрации Байдена», — заявил один из дипломатов.



Другой чиновник сказал, что несколько стран призывают Вашингтон рассмотреть возможность ускоренного продвижения членства Украины.

19 июня директор по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон для участия в саммите НАТО.