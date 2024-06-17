Орбан встретился с Рютте, кандидатура которого на пост генсека НАТО не нравится Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел консультации с исполняющим обязанности главы правительства Нидерландов Марком Рютте, кандидатуру которого на пост генерального секретаря НАТО отказывался поддержать вплоть до самого последнего времени. Встреча между ними состоялась на полях неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

Орбан опубликовал фотографию с Рютте, на которой политики улыбаются, пожимая друг другу руки. Лаконичная подпись на странице венгерского премьера в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщает лишь о том, что снимок сделан во время нынешнего совещания в столице Бельгии.

Пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши на этот раз тоже был немногословен.

"На встрече обсуждались двусторонние и международные вопросы", - процитировало его информационное агентство MTI.



Тем не менее факт встречи важен уже сам по себе, поскольку может означать, что Венгрия снимает возражения против избрания Рютте на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга, срок полномочий которого заканчивается 1 октября.