Шор потребовал от Лондона доказательств обвинений в дестабилизации Молдавии

Оппозиционный политик Илан Шор потребовал от Великобритании предоставить доказательства обвинений в дестабилизации ситуации в Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба блока «Победа».

Отмечается, что соответствующий запрос в Лондон направила команда юристов Шора. В блоке напомнили, что на прошлой неделе США, Великобритания и Канада выпустили совместное заявление о том, что политик и его сторонники занимаются «дестабилизирующей деятельностью в Молдавии».

«Это высказывание — еще один пример поддержки некоторыми западными странами правительства президента республики Майи Санду, которое подавляет молдавскую оппозицию незаконными ограничительными мерами, такими, как: запрет партий, снятие кандидатов с выборов и закрытие и ограничение свободы СМИ», — говорится в тексте.



Там указали, что своим запросом юристы Шора хотят показать, что западные страны действуют на основе ложной информации, которую им предоставляет Кишинев, и, что деятельность молдавской оппозиции соответствует всем основным демократическим принципам.