США высказались о деятельности ВМФ России в Карибском море

Власти Соединенных Штатов продолжат внимательно наблюдать за деятельностью кораблей ВМФ России в Карибском море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Как я уже говорил, нам важно держать это в поле зрения. Русские делают это каждые несколько лет. Они совершают экскурсии в Карибский бассейн, в воды Латинской Америки. Это не ново", - сказал он, добавив, что аналогичная ситуация наблюдалась и при предыдущих американских администрациях. "Мы внимательно наблюдаем и следим за этим, как нам и следует делать", - отметил чиновник.



Представитель Белого дома уточнил, что ему неизвестен дальнейший курс российских кораблей, покинувших порт Гаваны в понедельник.

"Я не могу говорить о российском флоте. У меня нет данных о том, каковы их курс и скорость, и куда они направляются", - подчеркнул он.



Ранее в понедельник корабли Военно-морского флота России завершили свой визит на Кубу. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", а также атомный ракетный подводный крейсер "Казань" находились в порту Гаваны с 12 июня, их пребывание там вызвало большой резонанс среди кубинцев и гостей города.