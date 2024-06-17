Украинский депутат назвал ошибкой саммит в Швейцарии без России

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал ошибкой проведение саммита в Швейцарии без представителя России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шевченко, изначально Россию не пригласили на саммит, «чтобы она не влияла на ситуацию». При этом политик считает, что из-за этой ошибки вторая конференция по Украине уже не состоится.

«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот. <...> И зачем Кремлю вторая часть этого саммита, легитимизировать его, если они увидели последствия первого саммита? Все 90 процентов (участников саммита — прим. ред.) выразились, что без России саммит бесполезен. И это Россия увидела», — рассказал Шевченко.



16 июня в Швейцарии завершилась конференция по Украине. Более 90 стран подтвердили свое участие в мероприятии, при этом часть из них подписали совместное заявление по итогам встречи. Позже стало известно, что две страны попали в список подписавших по ошибке.