Кирби заявил, что США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Кирби: США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР
Власти США будут внимательно следить за государственным визитом российского президента Владимира Путина в Пхеньян.
Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передаёт ТАСС.
«Мы, безусловно, будем следить за этим очень внимательно», — сказал Кирби.
Путин посетит КНДР с государственным визитом 18—19 июня.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР может быть подписан по итогам поездки Путина в Пхеньян.
Путин в ходе визита в КНДР обсудит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном широкий круг тем, включая перспективы отношений, экономику, безопасность.