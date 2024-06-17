Кирби заявил, что США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Власти США будут внимательно следить за государственным визитом российского президента Владимира Путина в Пхеньян.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передаёт ТАСС.

«Мы, безусловно, будем следить за этим очень внимательно», — сказал Кирби.



Путин посетит КНДР с государственным визитом 18—19 июня.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР может быть подписан по итогам поездки Путина в Пхеньян.

Путин в ходе визита в КНДР обсудит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном широкий круг тем, включая перспективы отношений, экономику, безопасность.