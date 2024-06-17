В Польше предсказали последствия войны Европы с Россией

Поляки станут пушечным мясом из-за нежелания большинства жителей Европы воевать в случае конфликта с Россией. Об этом написало издание Do Rzeczy.

В публикации приводятся результаты исследования портала Politico, согласно которому только 32 процента готовы дать вооруженный отпор при войне .