Выступающая за сохранение русского языка в Латвии министр ушла в отставку

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Министр культуры Латвии Агнесе Логина объявила об отставке. Ранее она выступала за сохранение русского языка в СМИ и на телевидении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ERR.

По словам бывшего министра, она приняла такое решение по личным причинам. При этом премьер-министр Латвии Эвика Силиня уже приняла отставку Логина и призвала выдвинуть нового кандидата на пост. Отмечается, что до выборов нового министра его обязанности будет исполнять премьер-министр и министр юстиции.

«По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры», — заявила она.



Ранее Национальный театр Латвии запретил русскоязычные спектакли.