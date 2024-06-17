Названа страна, где может пройти второй «мирный саммит»

Второй «мирный саммит» по украинской проблеме пройдет не в Европе, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Он добавил, что на него так или иначе должна быть приглашена Россия, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Дипломат отметил, что сторонам следует самостоятельно предпринимать шаги для организации следующей конференции по вопросу украинского конфликта. По его словам, в дальнейшем «Швейцария будет действовать за кулисами».

Возможное место проведения следующей конференции — это Саудовская Аравия, заметил Люхингер.

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Чиновник признал, что очень разочарован отказом КНР от участия в международной конференции. Он добавил, что диалог с Пекином следует продолжать.

«Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия», — пояснил дипломат.



Напомним, что подготовка к саммиту началась в 2023 году, активные действия Киев начал предпринимать в первом квартале 2024 года. В частности, Владимир Зеленский направил приглашения лидерам 160 стран и руководителям десятков международных организаций.

В общей сложности, на конференцию прибыли представители 91 страны, 10 организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ.