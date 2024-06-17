Русские постоянно проявляют инициативу, предлагают возможность положить конец украинскому конфликту путем переговоров, рассказал экс-сотрудник Госдепартамента США Мэтт Хо. Видеофрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Эксперт отметил, что Москва на протяжении многих лет призывала разрешить ситуацию дипломатическим путем. Он добавил, что Вашингтон и Лондон удержали Украину от подписания мирного договора.

По его словам, нет уверенности в том, что «маникальный и сбитый с толку Зеленский» вообще желает заключить мир.

В любом случае, заметил Хо, действия украинского лидера способствуют ухудшению положения страны. Чем дальше, добавил он, тем хуже будут последствия и тем жестче условия мира. В особенности по сравнению с тем соглашением, которое Киев мог подписать после начала конфликта.

В Кремле прояснили Зеленскому смысл условий Путина для начала переговоров

В ноябре 2023 года Хо предположил, что Зеленский не потому не подписывает мир с Россией, что не хочет, а потому, что Запад не оставил ему выбора, пригрозил летальным исходом в случае подписания мира с Москвой.