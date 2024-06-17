В Киеве указали на катастрофические последствия отказа Украины от переговоров

Пока Киев отказывается от переговоров, выставляя нереалистичные условия для начала процесса мирного регулирования, Россия берет под контроль все больше украинской территории. На катастрофические последствия отказа Украины от переговоров с Москвой указал украинский политолог Константин Бондаренко, передает ТАСС.

«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок», — заявил эксперт.



Он назвал такую стратегию весьма эффективной и отметил, что Москва уже решила важнейшую стратегическую задачу этого конфликта — обеспечила себе сухопутный коридор в Крым.

В Киеве ответили на новое мирное предложения России

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин назвал два условия прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь, после того как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.