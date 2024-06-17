Столтенберг прокомментировал взгляды стран НАТО по членству Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники альянса пока не достигли консенсуса по членству Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Столтенберга, альянс пока не может принять единогласное решение по этому вопросу. При этом генсек добавил, что «в положенное время» Украина станет членом НАТО «без промедления». Он подчеркнул, что для этого в НАТО должны быть уверены, что конфликт с Россией «завершен, а не поставлен на паузу».

«Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно», — рассказал Столтенберг.



Ранее Столтенберг дважды оговорился во время разговора об истребителях F-16 для Украины.