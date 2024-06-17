Канцлер Австрии оценил возможность заключения мира на Украине без России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без участия России. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

По мнению Нехаммера, вспыхнувшие быстро конфликты сложно так же быстро закончить, а прошедшая в Швейцарии конференция стала первым шагом в этом направлении. При этом канцлер подчеркнул, что без участия России мирное соглашение «невозможно».

«Ясно, что без России мира не будет. <...> Если вы хотите мира, вы не можете прекратить говорить и искать диалога», — заявил он.



Ранее похожую точку зрения высказали в МИД Индонезии. Там заявили, что страна не подписала коммюнике по Украине из-за отсутствия на конференции России.