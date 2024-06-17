Франция должна выйти из НАТО после отказа стран-членов альянса от предложений президента России Владимира Путина о мире на Украине. С таким заявлением в соцсети Флориан Филиппо.

«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией», — написал политик, добавив, что НАТО готовит почву для тотальной войны к 2030 году. «Давайте очнемся! Да здравствует мир! Выйдем из НАТО», — призвал Филиппо.



Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию западных стран и Украины на его инициативу мирного урегулирования конфликта.