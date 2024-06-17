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Во Франции призвали выйти из НАТО после отказа альянса от предложения Путина о мире

Франция должна выйти из НАТО после отказа стран-членов альянса от предложений президента России Владимира Путина о мире на Украине. С таким заявлением в соцсети Флориан Филиппо.

Во Франции призвали выйти из НАТО после отказа альянса от предложения Путина о мире
© globallookpress.com

«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией», — написал политик, добавив, что НАТО готовит почву для тотальной войны к 2030 году. «Давайте очнемся! Да здравствует мир! Выйдем из НАТО», — призвал Филиппо.

Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию западных стран и Украины на его инициативу мирного урегулирования конфликта.

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