В Минобороны Чехии назвали причину взрыва на полигоне Либава

Министерство обороны Чехии назвало причину взрыва на военном полигоне Либава. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, взрыв произошел во время плановых учений саперов. Там также уточнили, что обстоятельства произошедшего выясняет военная полиция. При этом в минобороны не стали уточнять, к какому типу относился взорвавшийся боеприпас.

«Боеприпас взорвался во время плановых учений саперов», — рассказали в чешском военном ведомстве.



Ранее на полигоне Либава на востоке Чехии сдетонировал боеприпас. В результате погиб один военнослужащий.