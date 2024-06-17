Театр в Латвии запретил спектакли на русском языке

Национальный театр Латвии объявил мораторий на русскоязычные спектакли и остановил соглашение о гастролях спектакля российского режиссера. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора театра.

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По данным издания, договор об аренде был разорван с организаторами гастролей спектакля режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", запланированных в сентябре.

"Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке", – сказал гендиректор театра Марис Витолс.



Как уточнил портал, у общественности появилось недоумение из-за прежнего решения театра о гастролях российского режиссера.

Ранее правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Затем вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

В Латвии откажутся от преподавания русского языка

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Речь, по его словам, также идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке.