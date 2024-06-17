Официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмират рассказала о том, почему ее страна не стала подписывать коммюнике по Украине на саммите в Швейцарии. Об этом сообщает агентство ANTARA.

По словам Соэмирата, Индонезия отказалась от подписи документа из-за отсутствия на саммите представителей России. Он также добавил, что украинский конфликт, по мнению властей Индонезии, должен быть урегулирован с участием всех сторон.

«Индонезия считает, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован путем соглашений и переговоров с участием всех сторон конфликта», — заявил он.



Дипломат также добавил, что во время саммита в Швейцарии представитель страны Нгура Сваджайю высказался о важности соблюдения международного права в зоне ведения боевых действий — на Украине и в секторе Газа.

В списке подписавших коммюнике по Украине стран заметили ошибку

Напомним, что конференция по Украине в Швейцарии завершилась 16 июня. Участие в ней подтвердили более 90 стран. По итогам встречи часть из них подписали совместное заявление — позже стало известно, что две страны попали в список подписавших по ошибке.