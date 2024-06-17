На Украине заявили о готовности Киева к переговорам с Москвой

Итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии позволяет Киеву обойти запрет на переговоры с Москвой. Об этом политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, с опорой на коммюнике Киевом «делается анонс возможных переговоров с Россией». Он обратил внимание на изменение риторики украинских властей, которые ранее приняли закон о запрете переговоров с Москвой и поддержали при этом официальное заявление по итогам саммита с призывом к диалогу между сторонами конфликта.

«Украина, якобы опираясь на эту широкую международную коалицию, которая создана была в Швейцарии, на позиции других стран, на международное сообщество, фактически декларирует в итоговом документе саммита возможность, и в каких-то документах даже необходимость переговоров с Россией», — отметил Бортник.



Ранее на слова президента Украины Владимира Зеленского относительно условий переговоров с Россией обратил внимание политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он подчеркнул, что значимой в этой ситуации является смена риторики главы республики, ранее запрещавшего себе вести переговоры.