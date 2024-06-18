Актриса Пэлтроу публично поддержала вышедшую в свет Кейт Миддлтон

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу публично поддержала вышедшую в свет после лечения принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Об этом стало известно во вторник, 18 июня.

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На своей странице в социальной сети Миддлтон опубликовала фотографию с недавнего мероприятия. Новый пост порадовал не только ее фанатов, но и Гвинет Пэлтроу, которая уже долгое время дружит с королевской парой.

— Так рада видеть вас такой счастливой и здоровой, — прокомментировала актриса фотографию принцессы.



Кейт Миддлтон вышла в свет впервые за полгода, посетив торжественный парад Trooping the Colour. Однако поклонников смутил образ принцессы. В то же время королевский эксперт Фил Дампьер сообщил, что сейчас вокруг жизни герцогини распускают всевозможные слухи.

Кроме того, эксперт по языку тела Даррен Стэнтон проанализировал поведение представительницы британской монархии.

У больной раком Миддлтон оказались повреждены кожа и костный мозг из-за химиотерапии. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, сможет принцесса восстановить здоровье после лечения от онкологии.