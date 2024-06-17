Додон прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал инициированный нынешней главой страны Майей Санду референдум о вступлении в Евросоюз незаконным и призвал бойкотировать его. Его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что в 2024 году в Молдавии пройдут очередные президентские выборы. Санду намерена баллотироваться на них на второй срок, а также провести референдум по поводу вступления республики в ЕС в один день с ними — 20 октября.

«Референдум нынешнего президента Молдавии незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует…» — считает Додон.



По его словам, молдаванам «продают кота в мешке», поскольку власти, желающие вступления в ЕС, не объясняют, что «будет в этой Европе». Додон указал, что данный шаг несет за собой «определенные обязательства и уступки со стороны республики».

«Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать», — добавил он.



Кроме того, по мнению Додона, цель референдума заключается в том, чтобы помочь Санду выиграть президентские выборы.