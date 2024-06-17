Сложившаяся на линии фронта ситуация заставила руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Россией, предположил в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пригласит Москву на следующую международную конференцию. Он выразил надежду на то, что второй саммит приведет к завершению конфликта.

«Реальность имеет свойство лечить заблуждения», — отметил Боуз.



Ранее в Швейцария прошел «мирный саммит». В нем приняли участие порядка 100 делегаций различных стран и организаций.

В России озвучили главный итог «мирного саммита» в Швейцарии

По итогам встречи была принята итоговая декларация. Ее не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.