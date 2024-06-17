Штаб Байдена потратит $50 млн на дискредитацию Трампа

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена изменил тактику и в преддверии дебатов между кандидатами на пост главы государства потратит $50 млн на рекламу, дискредитирующую бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

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Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации. Экс-президент своей вины не признает, у него есть право обжаловать решение суда. Окончательный приговор огласят 11 июля. Таким образом Трамп может стать первым бывшим главой США, осужденным по уголовному делу. При этом решение суда не лишает его права участвовать в ноябрьских президентских выборах.

Агентство отмечает, что штаб Байдена изначально занял выжидательную позицию в отношении оценок приговора присяжных Трампу, так как хотел увидеть результаты опросов и отзывы избирателей.

Однако в преддверии дебатов 27 июня между Трампом и Байденом предвыборный штаб президента США выпустил агитационную рекламу, в которой открыто называет бывшего главу Белого дома Дональда Трампа преступником.

В 30-секундном видеоролике говорится о том, что американцы должны сделать «выбор между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который борется за вашу семью».

«Этот шаг знаменует собой заметный сдвиг в подходе Байдена к осуждению Трампа после первоначального нежелания президента высказывать свое мнение по этому вопросу», - говорится в статье.



По данным издания, штаб Байдена планирует потратить на рекламу $50 млн, «создавая контраст между двумя кандидатами во всех штатах, где идет борьба».