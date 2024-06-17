Малайзия скоро начнет процесс вступления в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Куала-Лумпур в ближайшее время запустит официальный процесс вступления в БРИКС. Об этом сообщает Guancha.

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Ибрагим подчеркнул, что власти Малайзии уже приняли окончательное решение о вступлении БРИКС и вскоре начнут официальные процедуры. Он отметил, что сейчас страна ждет ответа от правительства ЮАР.

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС (в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года.

СМИ сообщали, что теперь БРИКС объединяет страны, на которые приходится более трети мирового ВВП и 45 процентов населения планеты. В марте 2024-го глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что его страна также планирует подать заявление на членство в БРИКС.