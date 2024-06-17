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В России увеличили размер прожиточного минимума

Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, пишет пресс-служба кабмина на сайте ведомства.

Мишустин уточнил, что ранее показатель определялся законом о федеральном бюджете, а теперь устанавливается исходя из медианного дохода.

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В списке подписавших коммюнике по Украине стран заметили ошибку

Ирак и Иордания на самом деле не подписывали заключительное коммюнике по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Швейцарии Валентина Кливу. По словам дипломата, страны оказалась в соответствующем списке по ошибке из-за проблемы координации.

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Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

Вооруженные силы (ВС) России наступают на всем восточном участке фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Сырский прокомментировал ситуацию на наиболее критических для ВСУ участках фронта. По его словам, ВС России наступают с различной интенсивностью на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

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Путин вывел из подчинения Минздрава ФМБА

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вывел Федеральное медико-биологическое агентство из подчинения Минздрава и переподчинил его главе государства. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», - говорится в тексте.



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Задержан скрывавшийся 12 лет экс-начальник департамента Минсельхоза

Федеральной службе Безопасности (ФСБ) удалось задержать в Подмосковье бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ и официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Донских был в розыске на протяжении 12 лет. Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей. Как сообщила Волк, фигуранта задержали в Истринском районе Московской области.

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Генконсул Китая одной картинкой разрушила важность G7 для мира

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в соцсети X наглядно продемонстрировала, насколько страны «Большой семерки» занимают меньше места на карте по сравнению с остальным миром. На опубликованной дипломатом фотографии синим цветом выделены территории стран G7, которые претендуют на роль спикера всего человечества, но при этом занимают очень мало места на карте планеты.

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Дания хочет закрыть Балтийское море для танкеров с российской нефтью

Дания рассматривает возможные меры по ограничению перевозок российской нефти «теневым флотом» танкеров через Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — слова Расмуссена передал Reuters.



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Экс-главу военного комитета Евросоюза нашли мертвым

Генерала Клаудио Грациано, который также является президентом известной итальянской судостроительной компании Fincantieri, нашли мёртвым в его доме утром в понедельник, 17 июня. Об этом сообщила итальянская газета la Repubblica.

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. В прошлом он был начальником главного штаба вооруженных сил Италии, а также возглавлял военный комитет Европейского союза.

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Сборная Украины нарушила регламент УЕФА на Евро-2024

© Imago/TACC

Сборная Украины нарушила регламент УЕФА, нанеся на футболку перед матчем с Румынией на Евро-2024 неправильное название стадиона.

Во время соревнований под эгидой УЕФА «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен» – спонсорский нейминг стадионов запрещён, УАФ грозят санкции.

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В России появится еще один отечественный автопроизводитель

Дилерский холдинг «Рольф» планирует производить под своей маркой шины, колесные диски и автомобили. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Умара Кремлева.

«Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла», — сказал Кремлев.



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