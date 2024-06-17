Президент Латвии рассказал о поддержке в стране Путина

Глава Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о поддержке четвертью русскоязычного населения республики президента России Владимира Путина.

В интервью газете Tages-Anzeige Ринкевичс выразил мнение, что «среди русскоязычного населения Латвии есть определенный раскол», передает ТАСС.

По его словам, четверть из них поддерживают Путина и одобряют его политику в отношении Украины, еще четверть поддерживают Украину, а остальные «находятся в замешательстве и не хотят говорить на эту тему».

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Латвийские власти следят за ситуацией и «пытаются войти в контакт с русскоязычным населением», добавил Ринкевичс.

Ранее президент Латвии на латыни призвал «разрушить» Россию.