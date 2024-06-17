Житель Одессы ограбил женщину чтобы избежать мобилизации

В Одессе 18-летний молодой человек ограбил местную жительницу в надежде получить судимость и таким образом уклониться от мобилизации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления национальной полиции Одесской области.

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Нападение произошло на улице Леонтовича. Злоумышленник выследил женщину и вырвал из ее рук сумку, после чего побежал в сторону другой улицы. Ущерб составил 13 тысяч гривен (почти 28,5 тысяч рублей).

Правоохранители задержали подозреваемого. Он не отрицал своей причастности к содеянному и признался, что выбросил сумку вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном, которые находились внутри. Молодой человек также заявил, что пошел на преступление нарочно, рассчитывая, что с судимостью в Вооруженные силы Украины (ВСУ) его не мобилизуют.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном в условиях военного положения. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.