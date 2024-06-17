В списке подписавших коммюнике по Украине стран заметили ошибку

Ирак и Иордания на самом деле не подписывали заключительное коммюнике по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Швейцарии Валентина Кливу. По словам дипломата, страны оказалась в соответствующем списке по ошибке из-за проблемы координации.

Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации, — заявил Клива.



Представитель швейцарского министерства объяснил, что в таких случаях каждая делегация, участвующая в саммите, заранее получает коммюнике. После этого, если страна возражает, она должна объявить об этом. Как отметил Клива, Ирак и Иордания не заявляли о своем несогласии с текстом коммюнике, в связи с чем они были добавлены.