Экс-главу военного комитета Евросоюза нашли мертвым

Генерала Клаудио Грациано, который также является президентом известной итальянской судостроительной компании Fincantieri, нашли мёртвым в его доме утром в понедельник, 17 июня. Об этом сообщила итальянская газета la Repubblica.

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. В прошлом он был начальником главного штаба вооруженных сил Италии, а также возглавлял военный комитет Европейского союза.

Акции его компании после новости о кончине упали на 3% на Миланской бирже. Известно, что некоторое время назад у 70-летнего Грациано умерла супруга.

Ранее сообщалось, что на дне Финского залива обнаружили тело экс-главы муниципального округа Красное село в Санкт-Петербурге Николая Колошинского. Его называют другом экс-премьер-министра Сергея Степашина.