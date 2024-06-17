Daily Mail назвала Зеленского премьер-министром Украины

Британская газета Daily Mail назвала Владимира Зеленского премьер-министром в публикации о конференции по Украине в Швейцарии.

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"Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию", - с таким заголовком на сайте издания опубликовали снимки с конференции в Швейцарии.



При этом в мире неоднократно поднимался вопрос о легитимности Зеленского после истечения срока его президентских полномочий 20 мая.

Российский президент Владимир Путин, комментируя легитимность украинского лидера, заявлял, что для Москвы важен вопрос о законности властей в Киеве, но ответить на него должны конституционный суд и "вообще политическая система самой Украины".

Сам Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту президента Украины.