Британская газета Daily Mail в материале о конференции по Украине в Швейцарии назвала Владимира Зеленского премьер-министром. Журналисты опубликовали фотоленту, в которой политик указан сокращением PM (prime minister).

Заголовок статьи гласит: «Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию». В материалы собраны снимки, связанные с мероприятием в Швейцарии и продолжающимся конфликтом.

Напомним, что Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Власти решили не проводить новые выборы, сославшись на военное положение и действующую в стране всеобщую мобилизацию.

Президент РФ Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Действие военного положения не означает пролонгации результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет», подчеркнул российский лидер.