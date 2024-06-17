Две страны случайно попали в список подписавших коммюнике по Украине

Ирак и Иорданию добавили в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

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По словам чиновника, в подобных случаях каждая делегация заранее получает коммюнике. После, в случае отказа его подписывать, она должна сообщить об этом принимающей стране. Ирак и Иордания «конкретно не заявляли о своем несогласии» и были добавлены.

«Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», — рассказал дипломат.



Клива добавил, что у других делегаций, принявших участие на саммите в Бюргенштоке, подобных проблем не возникло.

Напомним, что в минувшие выходные в Швейцарии прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 91 страна, из которых 55 были представлены главами государств, а также восемь организаций. По итогам конференции участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Киеву контроль над атомными станциями, обеспечить свободные судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях, освободить пленных с обеих сторон и прочее.

Изначально под документом значились подписи 80 стран из 91. Отказались от подписи члены БРИКС, Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.