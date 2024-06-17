Обзор иноСМИ: ядерные угрозы от НАТО и заключенные в ВСУ

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В ВСУ набрали более 2700 заключенных

Власти Украины активно освобождают осужденных (в том числе за насильственные преступления), чтобы восполнить острую нехватку пехоты, сообщает The Washington Post. В обмен на свободу украинские заключенные соглашаются сражаться в штурмовых бригадах повышенного риска, отмечает газета.

Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как Верховная рада в мае приняла закон, разрешающий заключенным служить в армии. WP отмечает, что такую возможность предоставили осужденным за торговлю наркотиками, кражи, совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления. Они могут служить только в подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных, под командованием кадрового военного. Неназванный украинский военный чиновник заявил газете, что «никто не верит» в этот план. Он опасается, что заключенные устроят беспорядки или покинут свои позиции.

НАТО пригрозит России и Китаю ядерным оружием

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Telegraph, что альянс планирует привести большее количество ядерного оружия в состояние готовности. По его словам, это связано с «растущей угрозой со стороны России и Китая».

Столтенберг заявил, что члены НАТО уже провели прямые консультации о выводе ракет из хранилищ и переводе их в «режим ожидания». Генсек альянса отказался уточнить, о каком количестве ядерных боеголовок идет речь. Как заявил Столтенберг, целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока такое оружие существует, альянс останется ядерным. По его словам, мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, «более опасен». Столтенберг предупредил, что ядерный арсенал Китая вырастет до тысячи боеголовок уже к 2030 году.

Президент Чехии заявил о «шаге к миру на Украине»

Президент Чехии Петр Павел заявил, что первоначальные надежды на «хоть какой-то прогресс на пути к миру» оправдались по итогам швейцарской конференции по Украине. По мнению политика, тот факт, что некоторые страны-участницы (Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия и другие) не подписали совместную итоговую декларацию, «сам по себе не означает, что они находятся в оппозиции», пишут České noviny.

По словам Павла, следующая конференция потребует участия других крупных мировых игроков, а присутствие на ней Китая станет ключевым условием. Чешский президент считает, что саммит стал «первым шагом на пути к миру на Украине».

FT: Байден готов тратить нефтяные резервы из-за цен на бензин

Администрация президента США Джо Байдена дважды за последние годы тратила нефть из стратегических запасов страны,

сообщает Financial Times. Впервые это произошло в конце 2021 года, а затем в 2022 году, так как цены на бензин выросли на фоне украинского кризиса.

По данным FT, власти США готовы обратиться к стратегическим запасам и этим летом, чтобы предотвратить очередной рост цен на бензин. Старший советник Байдена Амос Хохштейн заявил газете, что цены на нефть «все еще слишком высоки для многих американцев» и он хотел бы, чтобы они еще немного снизились. Он отметил, что Штаты продолжат закупки нефти для резерва и в следующем году, пока не решат, что резерв снова достиг объема, способного обеспечить энергетическую безопасность.

«В НАТО творится хаос»

Ветеран ЦРУ и управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Ларри Джонсон заявил, что внутри НАТО продолжает расти раскол из-за Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Dialogue Works.

Джонсон отметил, что США пытались уговорить Германию и Польшу передать Украине ракетные батареи Patriot, но те ответили отказом. Кроме того, Венгрия отказалась поставлять Украине что бы то ни было. По мнению экс-разведчика, сейчас в НАТО «творится хаос». Также он заявил, что единый позиции нет и в ЕС: речь идет лишь об отдельных странах, желающих помогать Украине.